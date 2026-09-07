Москва7 сен Вести.Госдуме предложили отказаться от термина "немотивированная агрессия". По обновленному закону, проект которого внесен в нижнюю палату, собаки имеют право рычать и лаять, но только в случае, если причиной такого их поведения стал сам человек, пишет МК.RU.

Инициатива родилась в Новгородской областной думе. Там уже подготовили и внесли поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Идею поддержали в более чем 50 регионах страны.

По данным МК.RU, кинологи и зоопсихологи единодушны во мнении: в биологии не существует агрессии без причины. Рычание или бросок всегда имеют мотив — страх, боль, защита потомства, голод или неврологическое расстройство.

Поэтому новгородские законодатели предлагают ввести четкую градацию на два конкретных понятия.

Первое: агрессивное поведение, при котором собака выражает крайнюю злобу к человеку или животному, которая уже привела к вреду здоровью или создает потенциальную угрозу такого вреда.

Второе: спровоцированная агрессия, которая считается нормальной защитной реакцией на осознанные действия человека (причинение боли, отъем пищи или потомства). Именно такую агрессию, по мнению авторов инициативы, нельзя ставить в вину животному, и она не является основанием для пожизненной изоляции собаки в приюте.

По мнению авторов инициативы, новая версия закона позволит регионам избежать правовых неурядиц при классификации поведения животного как агрессивного, а также поможет устранить сложности в реализации полномочий в области обращения с животными. Иными словами, если инициатива будет принята, окажется меньше произвола при отлове, станут более чёткими основания для изъятия животных из среды обитания и более профессиональной окажется оценка их поведения.

Ранее в Воткинске бездомная собака напала на девочку и покусала ее за голову, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.