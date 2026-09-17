Юрист Хаминский предложил увеличить срок наказания догхантерам до семи лет Юрист Хаминский: в РФ необходимо увеличить срок наказания догхантерам до 7 лет

Москва17 сен Вести.В России необходимо увеличить срок наказания догхантерам до семи лет, так как их действия не только несут угрозу животным, но и представляют потенциальную опасность для людей. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, проблема догхантеров заключается не только в жестоком обращении с животными, но и в общественной опасности их действий, особенно для детей.

Для борьбы с догхантерами разумным будет предусмотреть санкцию в виде лишения свободы до семи лет, что позволит перевести такие преступления в категорию тяжких сказал Хаминский

Он напомнил, что в марте сенатор Айрат Гибатдинов уже предлагал законопроект, которым вводилась новая норма, предусматривающая наказание за преступления против животных, совершенные общеопасным способом. Подобные меры избавят правоприменителя от необходимости применять несколько составов УК РФ для квалификации деяний, совершаемых догхантерами, заключил Хаминский.

26 мая владельцы собак в ЖК "Арт" в Красногорске обратились с коллективным заявлением в полицию на догхантеров из-за обнаруженных пятен со следами неизвестного вещества.