Большинство россиян высказались против выгула собак и кошек без поводка Опрос: 59% россиян против выгула собак и кошек без поводка

Москва15 сен Вести.Почти 60% россиян высказались против выгула собак и кошек без поводка. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на данные опроса.

Так, 59% опрошенных высказались против того, чтобы выпускать на улицу домашних животных одних. По словам респондентов, животное может пострадать, напасть на людей или заразиться чем-нибудь.

В то же время 36% россиян заявили, что выгуливать собак или кошек без поводка – нормально, поскольку домашние животные – не собственность. Они отмечают, что у животных есть потребности и инстинкты гулять, исследовать новые территории и иногда даже охотиться. Остальные 5% опрошенных выбрали вариант "другое".

В опросе приняли участие 800 человек в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в мессенджере Telegram.

Ранее были названы основные ошибки владельцев собак при выгуле питомца.