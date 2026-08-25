Россияне рассказали, боятся ли они гладить уличных животных KP.RU: 66% россиян не рискуют гладить бездомных животных

Москва25 авг Вести.Большинство россиян никогда не гладят бездомных животных на улице, следует из результатов опроса, проведенного изданием KP.RU.

66% респондентов отметили, что не рискуют гладить бездомных животных и не дают этого делать детям, даже если животные выглядят здоровыми, чистыми и дружелюбными.

Разумные люди не гладят уличных животных и даже не подходят к ним. Это же непредсказуемые звери, зачем рисковать поделился один из участников опроса

В то же время 32% опрошенных признались, что могут погладить собак и кошек на улице, особенно если те к ним подходят.

Глажу, но не всех. Выбираю тех, кого знаю, кто бездомный, но прикормленный, живет неподалеку, каждый день на виду рассказал респондент

Некоторые из россиян признались, что раньше гладили бездомных животных, однако прекратили это делать после того, как их укусили или попытались это сделать.

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