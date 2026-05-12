Как гулять с собакой правильно: частые ошибки и важные советы

Как правильно выгуливать собаку? Эти вопросом хоть раз задавался каждый владелец — и не зря. Незначительные на первый взгляд ошибки при выгуле могут принести любимцу множество проблем, поэтому важно знать основные правила. Рассказываем, где можно и нельзя ходить с питомцем, какая должна быть продолжительность выгула и что нужно учитывать в зависимости от времени года.

Зачем собаке нужны регулярные прогулки

Многие ошибочно воспринимают прогулку с собакой как быстрый “поход в туалет”. Для животных выход на улицу — это значимая потребность, и правильный выгул положительно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье четвероногих.

Выплеск энергии. Если не давать энергии питомца выхода на улице, он начнет разгружаться дома: грызть обувь, портить обои, лаять без причины или проявлять гиперактивность. Поэтому бег, плавание и игры важны для животных — после активной прогулки сил на то, чтобы “наводить порядок” дома, просто не останется.

Здоровье сердечно-сосудистой системы и суставов. Животные нуждаются в движении. Прогулки помогают укрепить мышцы, улучшают кровообращение и тренируют выносливость. Также активность нужна животным, чтобы избежать ожирения — оно приводит к проблемам с суставами и сердцем.

Социализация и исследование местности. На прогулках питомец учится общаться с другими животными и чужими людьми, привыкает к шуму машин и другим звукам. Без этого опыта он может вырасти трусливым, тревожным или агрессивным. Также животным важно исследовать окружающую среду и обнюхивать интересные объекты. Новые звуки, предметы и впечатления крайне положительно влияют на психику.

Чем больше контакта с внешним миром, тем спокойнее ведет себя питомец в незнакомой обстановке

Естественные потребности. Взрослая здоровая особь должна иметь возможность справлять нужду около 2–3 раз в день. Терпеть по 10–12 часов, особенно мелким породам, вредно — это может привести к проблемам с кишечником и другим заболеваниям ЖКТ.

Укрепление связи с хозяином. Здесь все просто: чем больше времени человек проводит с четырехлапым, тем больше он ему доверяет.

Основные правила выгула собак

Где можно и нельзя гулять с собакой

В соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ “Об ответственном обращении с животными” в людных местах владелец собаки обязан гулять с ней на поводке (и в наморднике, если порода крупная или потенциально опасная), а также убирать за ней. Гулять разрешено в местах, которые обустраивают органы местного самоуправления:

на специальных площадках;

во дворах, если там нет детских или спортивных площадок;

в парках и скверах, если отсутствуют запрещающие таблички;

также в малолюдных локациях, например, в лесной зоне.

Кроме федерального закона, который устанавливает правила выгула собак, существуют и местные. Они различаются в зависимости от субъекта России. Например, в Санкт-Петербурге правила установлены законом № 588-110. А для жителей Москвы на сайте mos.ru доступна карта с зонами, где можно свободно выгуливать домашних животных без поводка и намордника. В столице более 700 таких площадок.

Места, где выгуливать питомцев запрещено:

детские и спортивные площадки;

дворы больниц и учреждений культуры;

детские сады, школы и другие образовательные учреждения;

пляжи;

кладбища;

места общественного питания;

придомовые территории — необходимо придерживаться расстояния 3–6 метров;

парки, скверы, бульвары и набережные — находиться можно, но не выгуливать.

Ограничения не распространяются на служебных собак и поводырей

Штрафы за выгул собаки

Штрафы за неправильный выгул питомца каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, в Москве штраф в размере 1–2 тыс. руб. может быть назначен в следующих случаях:

без поводка, намордника или в неположенном месте;

без поводка на запрещенных природных территориях;

нахождение животного рядом со школой, с учреждением здравоохранения или детской площадкой;

загрязнение общественной территории.

Если собака причинила ущерб чужому имуществу или животному либо нанесла травмы, то штраф может составить 4–5 тыс. руб. Но в случае, если домашнее животное нанесло вред человеку, — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. Уголовное дело может быть возбуждено, если будет установлено, что владелец умышленно натравил его на другого человека.

В Санкт-Петербурге установлены следующие штрафы:

без поводка или без намордника — 2–4 тыс. руб.;

нахождение животного в запрещенном месте — 1–3 тыс. руб.;

загрязнение территории — 1–3 тыс. руб.;

оставление питомца без присмотра — 2–4 тыс. руб.;

выгул в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 3–5 тыс. руб.;

выгул крупной или потенциально опасной породы лицом младше 16 лет без сопровождения взрослых — от 500 до 1 тыс. руб.

Если в регионе нет отдельной санкции за конкретный состав, то обычно применяется часть 1 статьи 8.52 КоАП РФ, и за неправильный выгул владелец может быть оштрафован на 1–3 тыс. руб.

Также правительством утвержден список потенциально опасных пород, которых запрещено выводить на улицу без поводка и намордника, не считая выгула на частной территории. В их число входят акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, булли кутта, бэндог, волкособы и волко-собачьи гибриды, гульдог, питбульмастиф и северокавказская.

Как часто и сколько нужно гулять с собакой

Как правильно выгуливать щенка

Амуниция. Щенок должен привыкнуть к аксессуарам еще до первого выхода на улицу. Рекомендуется приобрести легкий ошейник и мягкий поводок и надевать их на питомца на несколько минут в день. Для первых прогулок лучше использовать шлейку — она равномерно распределяет нагрузку и не травмирует шею, если щенок резко дернется.

Первый выход на улицу. Когда щенку исполняется 12–14 недель, можно приучать его к выгулу. Но важно делать это после полного курса вакцинации (от бешенства, чумы и других вирусов): пока не поставлена последняя прививка, окружающая среда может быть опасна для малыша, так как иммунитет еще не сформирован. Но уже во время карантина можно начинать знакомить щенка с большим миром, вынося его на улицу на руках хотя бы на несколько минут. Так он будет постепенно привыкать к уличным шумам, проходящим мимо людям и проезжающим машинам.

Маленькие щенки возрастом до 3–4 месяцев нуждаются в выгуле 4–6 раз в день. Чем старше питомец, тем реже ему нужно на улицу — до 2–3 раз

Прогулки должны быть короткими, примерно по 5–10 минут, чтобы не перегружать психику и суставы щенка. Четырехлапым старше четырех месяцев требуется увеличить время прогулки до 30 минут. При этом важно следить, чтобы щенок не подбирал непонятную еду, мусор и другие находки. Для этого подойдет команда “фу” или “нельзя”.

Приучение к туалету на улице. Мочевой пузырь у щенков максимально наполняется после сна или через 15 минут после приема пищи — в это время и рекомендуется выводить питомца на улицу, чтобы он справил нужду. Также это можно делать после дневного сна или перед ночным.

Чтобы приучить щенка к туалету, лучше водить его в одно и то же безлюдное место. Закрепить действие несложно: как только питомец сделал свои дела на улице, нужно похвалить его и дать небольшое лакомство. Он быстро поймет, что это выгодно. Со временем процесс можно связать с командой, например, “делай дела”.

Адаптация к улице. Стоит избегать шумных зон и мест большого скопления собак. Начать лучше с небольшого маршрута у дома. Постепенно, по мере того как щенок становится увереннее, прогулки должны становиться длиннее и разнообразнее. Если ему страшно идти, нельзя тащить силой — лучше его погладить, успокоить и дать лакомство, и только потом попробовать снова.

Как выгуливать взрослую собаку и что взять с собой

Взрослому питомцу нужны две или три прогулки в день, желательно в одно и то же время. Большинству пород не требуется проводить на улице более 30 минут за раз, но с активными и рабочими гулять нужно дольше — от 1,5 до двух часов в день суммарно. Выгул состоит из нескольких частей, которые следует чередовать.

Поход в туалет. Физическая активность: выполнение команд, игры, бег. Ментальная нагрузка: поиск лакомств, знакомство с другими животными, изучение новых маршрутов, обнюхивание предметов. Спокойное возвращение домой.

Нельзя забывать об экипировке: удобном ошейнике, поводке и наморднике. Она обязательна в местах скопления людей, при пересечении дорог и во время поездок в лифте. Это не только вопрос спокойствия окружающих, но и залог безопасности питомца. Гулять с четырехлапыми без амуниции можно только в специально отведенных местах. Также стоит предусмотреть жетон на ошейник с адресом и кличкой или GPS-трекер — они окажутся действительно полезны в случае, если любимец сбежит.

Одноразовые пакеты — обязательная часть прогулки. Хозяева обязаны убирать продукты жизнедеятельности питомцев — это не требует особых усилий и не отнимает много времени, а в противном случае нарушителю грозит административный штраф. Также с собой на прогулку стоит взять лакомства. Они понадобятся во время тренировок, чтобы поощрять за выполнение команд. Еще один важный момент — обработка от клещей. В пик активности вредителей важно подготовить домашних животных к неприятной встрече.

Как вести себя на прогулке с собакой

Обучить собаку базовым командам

Дрессировка полезна как для ее владельца, так и для самого питомца, поскольку это важная часть социализации животного. Воспитанный любимец не будет шалить и портить вещи в доме, подбирать сомнительную еду на улице, бояться или бросаться на гостей и других животных.

“Сидеть”, “место”, “дай лапу”, “лежать”, “ко мне”, “фу”, “нельзя”, “рядом” — стандартный набор команд, которым стоит обучить собаку

Главное, что нужно для дрессировки, — это стимул. Поэтому на прогулку важно взять с собой лакомства, чтобы поощрять желательные действия питомца и выработать у него приятные ассоциации. Давать лакомство необходимо сразу после того, как он успешно выполнит команду. За ошибки ругать не следует — окружение должно быть безопасным и не вызывать стресс.

Познакомить собаку с сородичами

Начинать знакомство нужно на нейтральной территории. Прежде чем подойти к чужой собаке, стоит уточнить у ее хозяина, можно ли это сделать, так как она может быть настроена агрессивно. Если все четвероногие в хорошем состоянии и готовы к общению, пора начинать.

Подходить к чужому питомцу следует не прямо, а по дуге. На расстоянии 3–5 метров пора остановиться. Животным нужно обнюхать друг друга, поэтому стоит ослабить поводок и дать им познакомиться. Важно следить за языком тела: виляющий хвост и расслабленные уши означают, что все в порядке, напряжение и рычание — лучше разойтись.

Соблюдать этикет собачника

Этикет — это уважение к другим людям, собакам и городу. В России это еще и требование Федерального закона № 498. Среди основных правил:

надевать поводок и ошейник в общественных местах, а потенциально опасным породам — еще и намордник;

убирать за питомцем;

здороваться с собачниками и спрашивать разрешение, чтобы познакомить любимцев;

не позволять собаке прыгать на других людей, пугать детей, бегать по газонам;

выгуливать собаку в период течки лучше отдельно и подальше от общих маршрутов;

не допускать драк между животными;

не оставлять питомца одного на улице.

Что делать, если собака не хочет гулять

Принуждать силой — главная ошибка, которую может допустить собачник, когда его питомец не хочет выходить из дома. Нужно найти причину такого поведения и разбираться именно с ней.

Страх или стресс. Может возникать, например, из-за громких звуков или оживленных дорог поблизости. Начинать борьбу со страхом нужно постепенно: сначала 5–10 минут просто постоять с собакой в подъезде, потом на несколько минут выйти во двор, взяв с собой лакомство и ее любимую игрушку.

Проблемы со здоровьем. Это одна из самых частых причин, по который домашние животные отказываются идти гулять. Если наблюдается вялость, отказы от прогулок и такие симптомы, как апатия, потеря аппетита или хромота, то необходимо обязательно отвезти любимца к ветеринару.

Дискомфорт из-за погоды. Если на улице сильная жара, стоит сократить время выгула и перенести его на утро или вечер, а если мороз — одеть питомца (особенно если он мелкой породы), купив специальные ботинки и теплый комбинезон.

Скука и отсутствие мотивации. Чтобы любимец не скучал, рекомендуется менять маршруты, брать с собой игрушки и играть с ним, например, в догонялки.

Прогулки в разное время года

Как гулять с собакой летом

Слепящее солнце, жара и духота: летом прогулки с любимцем лучше переносить на ранее утро и вечер, когда становится прохладнее. Помимо графика, стоит снизить и интенсивность нагрузок. Есть и другие важные правила выгула собаки в теплое время года:

брать с собой на прогулку воду и чаще предлагать питомцу пить;

не ходить по горячим поверхностям: асфальту, песку и другим;

не кормить прямо перед выходом;

делать частые перерывы в тени, чтобы охладиться;

ходить на водоемы, где животным можно купаться.

Прогулка на жаре может обернуться неприятностями и привести к обезвоживанию, ожогам лап, тепловому удару и обмороку. Опасной считается температура выше +25⁰С. Поэтому важно отслеживать, чтобы у собаки не было тяжелого учащенного дыхания и высокой температуры тела.

Как гулять с собакой зимой

Экстремальные морозы — повод сократить время выгула, как и в случае с жарой. Общее время на улице может быть таким:

до -5⁰С — 30–40 минут;

от -5 до -10⁰С — 15 минут;

до -15⁰С — 10 минут;

ниже -20⁰С — выходить из дома по необходимости, чтобы справить нужду.

В первую очередь морозы опасны для миниатюрных, гладко- и короткошерстных пород, но даже большим и пушистым зверям зимой может быть холодно. Поэтому питомца нужно утеплить: купить удобную собачью обувь и подобрать теплый непромокаемый комбинезон. Длинноухим породам рекомендуется надевать шапку, чтобы обезопасить от отита.

Если ботинок нет, можно обработать подушечки лап вазелином или специальным воском, чтобы собака не испытывала дискомфорт от хождения по снегу и льду (после возвращения домой его нужно смывать). Также он защитит от попадания на кожу противогололедных реагентов.

Что учитывать весной и осенью

Весна. Зимой много что скрывается под снегом, а с приходом весны выходит наружу. Питомец может посчитать такие находки аппетитными и попробовать на вкус — важно не позволять ему это делать. Также нужно отслеживать, чтобы он не пил воду из луж, так как в воде могут содержаться токсичные вещества, оставшиеся после зимы, и возбудители инфекций.

В то же время весной просыпаются опасные враги как человека, так и собак — клещи. Эти паразиты представляют серьезную угрозу, так как могут переносить опасные болезни: боррелиоз, энцефалит и подобные. Поэтому важно обрабатывать питомца специальными средствами от клещей и проверять их наличие на коже после прогулок.

Осень. Наступают холода, погода становится дождливой и ветренной. И при выгуле собаки погодные условия важно учитывать: если на улице сыро, то нужно надеть непромокаемый комбинезон и обувь, а если слишком холодно и идет сильный дождь, то лучше ограничиться выходом из дома только для того, чтобы справить нужду. В первую очередь это касается мелких и короткошерстных пород.

Так же, как и в любое другое время года, осенью следует мыть лапы после каждой прогулки, чтобы избавиться от грязи и остатков химических реагентов. Еще важно уделить особое внимание ушам и животу.

Частые ошибки при выгуле собак

Единственная цель выхода из дома — поход в туалет. Правильный выгул должен длиться минимум полчаса и состоять из нескольких частей, включая игры, исследование мира и социализацию. Недостаток физической и умственной нагрузки приводит к проблемам со здоровьем, скуке и деструктивному поведению.

Отсутствие поводка или самовыгул. Выходить на улицу без амуниции и отпускать четвероногого на самостоятельные прогулки опасно, ведь он может сбежать, напасть на кого-то или попасть под машину.

Однообразные маршруты. Одни и те же места снижают у животных интерес к прогулке, ведь они не могут расширять кругозор, знакомясь с новыми запахами и локациями.

Наказания за то, что собака метит территорию или знакомится с другими животными. Это инстинкты, и такое поведение норма.

Неудобная, но модная одежда. Жертвовать комфортом любимца ради красивой картинки — большая ошибка. При выборе одежды нужно убедиться, чтобы ему комфортно в ней ходить.

Игнорирование языка тела. Владельцы часто не замечают сигналы стресса: облизывание носа, отворачивание головы, поджатый хвост. Если человек ведет собаку знакомиться с другой, пока она упирается, то он только закрепляет страх. Нужно научиться “читать” питомца и учитывать его эмоции.

