В Москве на 10 суток арестовали мужчину, спровоцировавшего танцы на дороге

Мужчине, спровоцировавшему танцы на дороге, дали 10 суток ареста В Москве на 10 суток арестовали мужчину, спровоцировавшего танцы на дороге

Москва7 ноя Вести.Суд в Москве вынес приговор мужчине, который, припарковавшись в неположенном месте, громко включил музыку и спровоцировал людей на танцы прямо на проезжей части. Нарушителю назначили 10 суток административного ареста. Об этом со ссылкой на судебные документы передает РИА Новости.

Инцидент произошел в октябре этого года. Как уточняется в документах, своими действиями гражданин грубо нарушил тишину и покой граждан. Также он нецензурно выражался и игнорировал замечания окружающих.

В ходе судебного заседания злоумышленник признал вину. Наказание ему назначено по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).