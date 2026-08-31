На западе Москвы задержали поклонника Чикатило на детской площадке Baza: на детской площадке в Москве поймали фаната Чикатило

Москва31 авг Вести.Москвичи задержали на Осеннем бульваре в Москве поклонника Чикатило, сообщает Baza.

Все произошло во дворе жилого дома неподалеку от детской площадки, где играли дети.

Москвичи поймали серийного онаниста и фаната Чикатило … Он стоял в наушниках возле урны и совершал поступательные движения сказано в сообщении

Ранее странного мужчину уже видели во дворе, но не придавали значения его поведению. Обычно он недолго стоял на одном месте, после чего скрывался.

В этот раз местные жители решили передать подозрительного человека в руки полиции. По данным канала, задержанный – 33-летний москвич, в его телефоне нашли видео с Чикатило — ролики о задержании маньяка.