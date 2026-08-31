Москва31 авгВести.Москвичи задержали на Осеннем бульваре в Москве поклонника Чикатило, сообщает Baza.
Все произошло во дворе жилого дома неподалеку от детской площадки, где играли дети.
Москвичи поймали серийного онаниста и фаната Чикатило … Он стоял в наушниках возле урны и совершал поступательные движениясказано в сообщении
Ранее странного мужчину уже видели во дворе, но не придавали значения его поведению. Обычно он недолго стоял на одном месте, после чего скрывался.
В этот раз местные жители решили передать подозрительного человека в руки полиции. По данным канала, задержанный – 33-летний москвич, в его телефоне нашли видео с Чикатило — ролики о задержании маньяка.