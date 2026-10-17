В Москве женщину отправили на 15 суток за подножки и плевки в прохожих

Няня из Москвы плевала в прохожих и ставила им подножки, ее арестовали В Москве женщину отправили на 15 суток за подножки и плевки в прохожих

Москва17 окт Вести.В Москве суд отправил под стражу на 15 суток женщину, которая плевала в прохожих на улице, толкала их и ставила подножки. Об этом стало известно РИА Новости.

Свои действия женщина сопровождала матом. На замечания граждан она не реагировала.

В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней отмечается в сообщении

В результате суд признал женщину, нарушавшую общественный порядок на улице, виновной в мелком хулиганстве. Ей назначили 15 суток административного ареста.

Попытки оспорить решение в апелляционном порядке не были удовлетворены.