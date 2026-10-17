Москва17 октВести.В Москве суд отправил под стражу на 15 суток женщину, которая плевала в прохожих на улице, толкала их и ставила подножки. Об этом стало известно РИА Новости.
Свои действия женщина сопровождала матом. На замечания граждан она не реагировала.
В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает нянейотмечается в сообщении
В результате суд признал женщину, нарушавшую общественный порядок на улице, виновной в мелком хулиганстве. Ей назначили 15 суток административного ареста.
Попытки оспорить решение в апелляционном порядке не были удовлетворены.