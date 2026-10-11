Мать пыталась задушить двух детей на улице в московском районе Чертаново

Baza: в Москве женщина пыталась задушить своих детей, находящихся в коляске Мать пыталась задушить двух детей на улице в московском районе Чертаново

Москва11 окт Вести.В Москве задержали женщину, которая пыталась задушить собственных детей на улице, передает Baza. Инцидент произошел вечером 10 октября в столичном районе Чертаново.

По предварительной информации, мать хотела причинить вред малышам, которые находились в коляске.

По словам очевидцев, женщина была в неадекватном состоянии и читала неизвестные молитвы. Сначала она около 10 минут стояла над коляской, удерживала младшего ребенка и давила им на старшего говорится в сообщении Baza в Telegram

Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Медики осмотрели детей, сейчас они в безопасности. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося.