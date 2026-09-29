В "Бутырке" москвичка, задержанная за наркоторговлю, задушила сокамерницу

Задержанная за наркоторговлю москвичка задушила сокамерницу в СИЗО В "Бутырке" москвичка, задержанная за наркоторговлю, задушила сокамерницу

Москва29 сен Вести.Жительница Москвы, задержанная за наркоторговлю, задушила сокамерницу и попыталась убить еще одну заключенную в следственном изоляторе "Бутырка". Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что судмедэкспертиза признала женщину невменяемой.

Инцидент произошел в женской камере психиатрического отделения московского СИЗО №2. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемая "не могла сознавать общественно опасный характер своих действий и руководить ими".

На данный момент заведено уголовное дело об убийстве. Сотрудники Тверского суда рассмотрят инцидент как общественно опасное деяние. Предполагается, что суд примет постановление о применении принудительной меры медицинского характера.

Издание приводит слова члена Совета по правам человека при президенте РФ, правозащитника Евы Меркачевой, согласно которым в ближайшее время будут направлены запросы по всей России с просьбой провести централизованную проверку в "Бутырке".