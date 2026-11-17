В Москве мать ранила младенца и покончила с собой В Москве мать ранила десятимесячную дочь ножом

Москва17 ноя Вести.В Москве женщина ранила свою десятимесячную дочь ножом и покончила жизнь самоубийством, ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла на улице Довженко.

По предварительным данным, из квартиры жилого дома на ул. Довженко доставлена в медицинское учреждение малолетняя девочка 2026 г.р. Под окнами обнаружено тело женщины с телесными повреждениями характерными для падения с высоты сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка, ее ход контролируется прокуратурой.