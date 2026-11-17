Москва17 нояВести.В Москве женщина ранила свою десятимесячную дочь ножом и покончила жизнь самоубийством, ребенка госпитализировали. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Трагедия произошла на улице Довженко.
По предварительным данным, из квартиры жилого дома на ул. Довженко доставлена в медицинское учреждение малолетняя девочка 2026 г.р. Под окнами обнаружено тело женщины с телесными повреждениями характерными для падения с высотысказано в сообщении
По факту произошедшего организована проверка, ее ход контролируется прокуратурой.