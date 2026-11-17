Ранившая 10-месячную дочь женщина состояла на учете у психиатра Женщина, напавшая на новорожденную дочь, наблюдалась у психиатра

Москва17 ноя Вести.Женщина, которая ранила свою десятимесячную дочь ножом и покончила с собой на западе Москвы, состояла на учете в психоневрологическом диспансере, пишет MK.RU.

По информации издания, у женщины был поставлен диагноз шизофрения.

Первыми забили тревогу соседи – они увидели, что женщина в неадекватном состоянии бегает по этажу с ножом в руках. Жильцы вызвали полицию. Затем странная особа забежала в квартиру и заперлась там. Чуть позже ее нашли мертвой под окнами дома говорится в публикации

В квартире обнаружили раненую девочку, ее госпитализировали. По предварительной информации, состояние девочки оценивается как удовлетворительное.