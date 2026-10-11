В Москве задержали агрессивную женщину, угрожавшую задушить детей Росгвардия задержала приезжую из Крыма, угрожавшую задушить своих детей

Москва11 окт Вести.Сотрудники Росгвардии задержали агрессивную мать, которая намеревалась задушить двух своих маленьких детей возле супермаркета на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.

Отмечается, что во время патрулирования экипаж получил сигнал тревоги из супермаркета на Чертановской улице. Приехавшие правоохранители увидели возле магазина женщину с двухлетним сыном и грудным ребенком в коляске.

Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание. Сотрудники Росгвардии незамедлительно вмешались, пресекли опасные действия матери и задержали ее говорится в сообщении

Выяснилось, что женщина – 35-летняя уроженка Крыма. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Жизни детей ничего не угрожает.