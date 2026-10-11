Москва11 октВести.Сотрудники Росгвардии задержали агрессивную мать, которая намеревалась задушить двух своих маленьких детей возле супермаркета на юге Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства.
Отмечается, что во время патрулирования экипаж получил сигнал тревоги из супермаркета на Чертановской улице. Приехавшие правоохранители увидели возле магазина женщину с двухлетним сыном и грудным ребенком в коляске.
Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание. Сотрудники Росгвардии незамедлительно вмешались, пресекли опасные действия матери и задержали ееговорится в сообщении
Выяснилось, что женщина – 35-летняя уроженка Крыма. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Жизни детей ничего не угрожает.