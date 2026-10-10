Москва10 октВести.Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу местную жительницу, которая пыталась убить своего 12-летнего сына с помощью уксусной кислоты. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Согласно материалам уголовного дела, днем 8 октября женщина со своим сыном находилась у Дудергофского озера. Там она достала заранее купленную бутылку 70-процентного уксуса и насильно влила в рот мальчика.
В продолжение своего преступного умысла, направленного на убийство малолетнего, облила уксусом лицо сына, после чего погрузила его в воду и без оказания ему помощи с места происшествия скрылась. Мальчик смог самостоятельно вылезти из водысказано в сообщении
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Женщине предъявлено обвинение.
Отмечается, что свою вину фигурантка признала частично и против ареста не возражала.
Она пробудет под стражей до 8 декабря.