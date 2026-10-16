Врачи прооперировали мальчика, едва не погибшего от рук матери в Петербурге Юный петербуржец, которого пыталась убить мать, пережил операцию

Москва16 окт Вести.В Петербурге прооперировали 12-летнего мальчика, которого пыталась лишить жизни собственная мать, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ребенку провели операцию 15 октября, он в реанимации, состояние стабильное рассказал собеседник агентства

Мать ребенка суд отправил под стражу на два месяца. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство. Свою вину она признала частично.

По версии следствия, женщина пыталась утопить 12-летнего сына в Дудергофском озере в Красносельском районе Санкт-Петербурга, предварительно вылив ему в горло 70-процентную пищевую уксусную кислоту, а также плеснув ею ребенку в лицо.

Мать толкнула мальчика в воду, но ему удалось выбраться на берег. Он добрался до прохожих, которые вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Медикам пришлось ввести его в искусственную кому.

По данным правоохранительных органов, мальчик имеет ограниченные возможности здоровья, он воспитывается в полной семье, кроме него, у родителей есть еще две девочки.