В Петербурге подросток с другом изрезал свою мать ножом и выбросил из окна

В Петербурге юноша пытался убить мать, изрезал ножом и выкинул со второго этажа В Петербурге подросток с другом изрезал свою мать ножом и выбросил из окна

Москва5 ноя Вести.В Санкт-Петербурге юноша пытался убить свою мать, изрезал ножом и выкинул со второго этажа. Женщине удалось выжить, она в больнице. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

Преступление произошло 3 ноября в доме на Колпинском шоссе в Пушкине. Отмечается, что парень действовал не один, а с другом.

Фигуранты вступили в преступный сговор на убийство матери одного из них ввиду имеющихся личных неприязненных отношений… Один из них, применяя физическую силу, удерживал потерпевшую, а второй злоумышленник нанес ей ножом множественные удары в области туловища, головы и шеи. Далее, фигуранты выбросили потерпевшую в окно второго этажа говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Оба предполагаемых преступника задержаны, им предъявлено обвинение в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.

По некоторым данным, женщина получила более 10 ударов ножом. Также известно, что ее сын – несовершеннолетний.