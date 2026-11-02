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Задержан юноша, ударивший девушку ножом по лицу в центре Петербурга

В Петербурге задержали юношу, ударившего девушку ножом по лицу Задержан юноша, ударивший девушку ножом по лицу в центре Петербурга

Москва2 ноя Вести.В Санкт-Петербурге полицейские задержали 19-летнего юношу, ранившего девушку ножом в лицо в центре города. Об этом сообщила региональная полиция.

Предварительно было установлено, что вечером 31 октября у дома №4 по Малой Морской улице между молодым человеком, находившимся в состоянии опьянения, и 22-летней девушкой произошел конфликт, в ходе которого юноша ударил ее ножом в область лица.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована в медицинское учреждение. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали подозреваемого у дома №1 по Кирпичному переулку говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Полицейские изъяли нож с обломанным лезвием и задержали подозреваемого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Причины конфликта устанавливаются.