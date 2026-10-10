Москва10 октВести.Специалисты детской клинической больницы имени Раухфуса борются за жизнь ребенка, которого, по версии следствия, родная мать пыталась убить, напоив уксусом. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.
В медучреждении подтвердили, что ребенок помещен отделение анестезиологии и реанимации (ОАР). В настоящий момент врачи борются за его жизньговорится в сообщении СМИ
Преступление произошло 8 октября у Дудергофского озера в Красносельском районе. По данным правоохранителей, женщина влила в рот 12-летнего сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.
Возбуждено уголовное дело, фигурантку арестовали до 8 декабря. Свою вину она признала частично.