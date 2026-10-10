Петербургские врачи борются за жизнь ребенка, которого мать напоила уксусом

Стало известно о состоянии мальчика, которого мать пыталась убить в Петербурге Петербургские врачи борются за жизнь ребенка, которого мать напоила уксусом

Москва10 окт Вести.Специалисты детской клинической больницы имени Раухфуса борются за жизнь ребенка, которого, по версии следствия, родная мать пыталась убить, напоив уксусом. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.

В медучреждении подтвердили, что ребенок помещен отделение анестезиологии и реанимации (ОАР). В настоящий момент врачи борются за его жизнь говорится в сообщении СМИ

Преступление произошло 8 октября у Дудергофского озера в Красносельском районе. По данным правоохранителей, женщина влила в рот 12-летнего сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело, фигурантку арестовали до 8 декабря. Свою вину она признала частично.