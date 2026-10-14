Мальчика, которого мать пыталась убить уксусом в Петербурге, ввели в кому

Мальчика, которого мать пыталась отравить уксусом в Петербурге, ввели в кому Мальчика, которого мать пыталась убить уксусом в Петербурге, ввели в кому

Москва14 окт Вести.Двенадцатилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, которому мать влила в горло уксус и попыталась утопить в озере, ввели в искусственную кому, сообщает РИА Новости.

Школьник находится в тяжелом состоянии.

Ребенок был введен в искусственную кому сказал собеседник агентства

По версии следствия, 8 октября возле Дудергофского озера в Красносельском районе мать влила в рот сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.

Сразу после случившегося его поместили в реанимацию детской клинической больницы имени Раухфуса.

В правоохранительных органах уточняли, что у мальчика ограниченные возможности здоровья. Он из полной многодетной семьи.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого женщину арестовали на два месяца.

Свою вину она признала частично.