Москва14 октВести.Двенадцатилетнего мальчика из Санкт-Петербурга, которому мать влила в горло уксус и попыталась утопить в озере, ввели в искусственную кому, сообщает РИА Новости.
Школьник находится в тяжелом состоянии.
Ребенок был введен в искусственную комусказал собеседник агентства
По версии следствия, 8 октября возле Дудергофского озера в Красносельском районе мать влила в рот сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.
Сразу после случившегося его поместили в реанимацию детской клинической больницы имени Раухфуса.
В правоохранительных органах уточняли, что у мальчика ограниченные возможности здоровья. Он из полной многодетной семьи.
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого женщину арестовали на два месяца.
Свою вину она признала частично.