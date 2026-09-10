Появились подробности ЧП с ребенком, получившим ожоги в реке на Урале

Мама пострадавшего на Урале мальчика рассказала о том, как сын получил ожог Появились подробности ЧП с ребенком, получившим ожоги в реке на Урале

Москва10 сен Вести.Мама пострадавшего в Екатеринбурге 11-летнего мальчика рассказала ИС "Вести" что ее сын получил ожог стопы второй степени, когда пытался достать мяч из реки Исеть. Сейчас ребенок находится в больнице.

Он ботинок-то снимает, а там уже и кожа сошла, и волдыри эти. Конечно, мы перепугались. Мы вызвали врача, и врач уже сказал, нужна госпитализация сказала женщина

Представитель коммунальных служб заявил, что компания готова оказать всю необходимую помощь пострадавшему мальчику.

По факту случившегося местная прокуратура организовала проверку. Компетентные органы дадут оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации объектов ЖКХ, а также требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.