Ребенка, получившего ожоги на реке в Екатеринбурге, скоро выпишут из больницы

Мальчика, ошпарившего ногу при попытке достать мяч из реки, скоро выпишут Ребенка, получившего ожоги на реке в Екатеринбурге, скоро выпишут из больницы

Москва10 сен Вести.Мальчика, получившего ожоги при аварии с трубопроводом на реке Исеть, могут выписать из больницы к концу недели. Об этом ИС "Вести" сообщил заместитель главврача по хирургии городской больницы Екатеринбурга Араик Петросян.

На данный момент ребенок ближе к удовлетворительному состоянию. Получает консервативное лечение. Хирургическое вмешательство ему не потребуется. Я думаю, что в ближайшее время, к концу недели, возможно, будет выписан приводятся слова врача

Одиннадцатилетний Виталик получил сильный ожог, когда пытался достать упавший в воду мяч. В тот момент из-за аварии на трубопроводе образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Коммунальщики связались с родителями пострадавшего ребенка и пообещали оказать всю необходимую помощь.