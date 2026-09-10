Москва10 сенВести.Мальчика, получившего ожоги при аварии с трубопроводом на реке Исеть, могут выписать из больницы к концу недели. Об этом ИС "Вести" сообщил заместитель главврача по хирургии городской больницы Екатеринбурга Араик Петросян.
На данный момент ребенок ближе к удовлетворительному состоянию. Получает консервативное лечение. Хирургическое вмешательство ему не потребуется. Я думаю, что в ближайшее время, к концу недели, возможно, будет выписанприводятся слова врача
Одиннадцатилетний Виталик получил сильный ожог, когда пытался достать упавший в воду мяч. В тот момент из-за аварии на трубопроводе образовался свищ, и кипяток хлынул в реку. Коммунальщики связались с родителями пострадавшего ребенка и пообещали оказать всю необходимую помощь.