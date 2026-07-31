После гибели мальчика в пруду в Электростали возбудили уголовное дело

В Электростали возбудили дело после смерти ребенка в пруду После гибели мальчика в пруду в Электростали возбудили уголовное дело

Москва31 июл Вести.В Электростали возбудили уголовное дело после того, как девятилетний мальчик утонул в пруду. Об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

Следователем следственного отдела по г. Электросталь ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летнего мальчика (ч. 1 ст. 109 УК РФ) говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что вечером, 30 июля, мальчик с друзьями играли в футбол на берегу пруда Южный. Он попытался достать попавший в воду мяч и утонул.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Планируется назначение судебных экспертиз.