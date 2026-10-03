Москва3 октВести.В Москве полуторагодовалый ребенок получил сильное отравление, введя себе дозу препарата для похудения "Тирзетта", которым пользовалась его мама, малыш госпитализирован, сообщает Baza.
В какой-то момент шприц с препаратом оказался в пределах досягаемости малыша. Тот схватил его и ввел себе все содержимое – целых 10 миллиграммов препаратапишет паблик
Почти сразу ребенку стало плохо: возникли тошнота, рвота, слабость, началось обезвоживание. Женщина вызвала скорую, мальчика отвезли в одну из столичных больниц. Сейчас он находится под наблюдением врачей.