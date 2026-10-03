Юный москвич отравился препаратом для похудения своей матери

В Москве малыш ввел себе дозу маминого препарата для похудения, он в больнице Юный москвич отравился препаратом для похудения своей матери

Москва3 окт Вести.В Москве полуторагодовалый ребенок получил сильное отравление, введя себе дозу препарата для похудения "Тирзетта", которым пользовалась его мама, малыш госпитализирован, сообщает Baza.

В какой-то момент шприц с препаратом оказался в пределах досягаемости малыша. Тот схватил его и ввел себе все содержимое – целых 10 миллиграммов препарата пишет паблик

Почти сразу ребенку стало плохо: возникли тошнота, рвота, слабость, началось обезвоживание. Женщина вызвала скорую, мальчика отвезли в одну из столичных больниц. Сейчас он находится под наблюдением врачей.