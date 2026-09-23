На Ставрополье годовалый ребенок отравился наркотиками отца и попал в реанимацию

Годовалый ребенок раскусил сверток с наркотиками и отравился на Ставрополье На Ставрополье годовалый ребенок отравился наркотиками отца и попал в реанимацию

Москва23 сен Вести.В Ставропольском крае годовалый ребенок оказался в реанимации после того, как нашел и раскусил сверток с наркотиками, принадлежавшими его отцу. Об этом сообщает Антинаркотическая комиссия региона.

Инцидент произошел в Георгиевске. Мальчика доставили в больницу с симптомами токсического отравления.

По предварительным данным, малыш обнаружил и раскусил сверток из фольги с наркотическим содержимым, известным как "соль". Опасный пакетик, как пояснила мать ребенка, оставил на тумбе его 42-летнегий отец – ранее судимый местный житель говорится в Telegram-канале ведомства

По факту организована процессуальная проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.