Москва23 сенВести.В Ставропольском крае годовалый ребенок оказался в реанимации после того, как нашел и раскусил сверток с наркотиками, принадлежавшими его отцу. Об этом сообщает Антинаркотическая комиссия региона.
Инцидент произошел в Георгиевске. Мальчика доставили в больницу с симптомами токсического отравления.
По предварительным данным, малыш обнаружил и раскусил сверток из фольги с наркотическим содержимым, известным как "соль". Опасный пакетик, как пояснила мать ребенка, оставил на тумбе его 42-летнегий отец – ранее судимый местный жительговорится в Telegram-канале ведомства
По факту организована процессуальная проверка, детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.