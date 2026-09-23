Москва23 сенВести.Следователи организовали проверку после госпитализации годовалого ребенка в реанимацию с сильным отравлением наркотиками в Ставропольском крае. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Инцидент произошел в городе Георгиевск.
В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о госпитализации годовалого ребенка в реанимационное отделение медицинского учреждения города Георгиевска с признаками токсического отравления. Согласно опубликованным сведениям, причиной произошедшего могло стать употребление наркотического вещества, которое ребенок нашел у себя домасказано в сообщении
СК начала проверку, в рамках которой установит все обстоятельства произошедшего.
По информации СМИ, малыш обнаружил и раскусил сверток из фольги с наркотическим содержимым, известным как "соль". Опасный пакетик, как пояснила мать ребенка, оставил на тумбе его 42-летнегий отец – ранее судимый местный житель.