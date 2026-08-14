Москва14 авгВести.В Ставропольском крае прокуратура организовала проверку по факту пропажи 6-летнего мальчика в районе реки Егорлык в Изобильненском округе. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.
По предварительным данным, ребенок исчез утром 14 августа возле реки в станице Новотроицкой. Начатые поиски результатов не дали, они будут продолжены.
Прокуратура района установит причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.
Надзорное ведомство контролирует ход и результаты поисково-спасательных мероприятий.