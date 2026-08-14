В Ставрополье в районе реки Егорлык пропал ребенок, начата проверка

По факту пропажи ребенка на реке в Ставрополье организована проверка В Ставрополье в районе реки Егорлык пропал ребенок, начата проверка

Москва14 авг Вести.В Ставропольском крае прокуратура организовала проверку по факту пропажи 6-летнего мальчика в районе реки Егорлык в Изобильненском округе. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По предварительным данным, ребенок исчез утром 14 августа возле реки в станице Новотроицкой. Начатые поиски результатов не дали, они будут продолжены.

Прокуратура района установит причины и обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты поисково-спасательных мероприятий.