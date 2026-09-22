Москва22 сенВести.В Свердловской области врачи помогли двухлетнему ребенку, который случайно проглотил нательный крестик. Как сообщает Минздрав региона, мальчику успешно провели операцию и уже выписали домой.
К медикам обратились родители малыша, когда после дневного сна не нашли крестик на цепочке. Врачи скорой доставили маленького пациента в больницу.
Проведенное рентгенологическое исследование подтвердило наличие инородного тела в средней трети пищевода… Было решено транспортировать Дениса в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Благодаря оперативному вмешательству и использованию эндоскопической техники крестик был удален без осложненийговорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ
Мальчик пробыл в больнице около суток.