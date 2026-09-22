Двухлетний мальчик случайно проглотил нательный крестик в Свердловской области На Урале врачи спасли ребенка, случайно проглотившего нательный крестик

Москва22 сен Вести.В Свердловской области врачи помогли двухлетнему ребенку, который случайно проглотил нательный крестик. Как сообщает Минздрав региона, мальчику успешно провели операцию и уже выписали домой.

К медикам обратились родители малыша, когда после дневного сна не нашли крестик на цепочке. Врачи скорой доставили маленького пациента в больницу.

Проведенное рентгенологическое исследование подтвердило наличие инородного тела в средней трети пищевода… Было решено транспортировать Дениса в Детскую городскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга. Благодаря оперативному вмешательству и использованию эндоскопической техники крестик был удален без осложнений говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

Мальчик пробыл в больнице около суток.