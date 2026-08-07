Москва7 авгВести.Спасатели освободили от пластикового горшка "маленького исследователя" из деревни Сорокино округа Талдомский, сообщает Мособлпожспас в мессенджере MAX.
Любознательный малыш в возрасте двух лет решил примерить сиденье от детского горшка, но потом не смог снять пластиковый "шлем" с головы.
Его мама тоже не смогла этого сделать и вызвала спасателей.
Нестандартный вызов: спасатели освободили маленького исследователя от пластикового горшкаговорится в публикации
Работники поисково-спасательного поста ПСЧ-215 Мособлпожспаса, отвлекая малыша разговорами, аккуратно разрезали пластмассу с помощью слесарного инструмента и освободили его голову.
У этой истории хороший финал: медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщили в ведомстве.