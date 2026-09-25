Москва25 сенВести.Следственными органами Ставропольского края задержан 43-летний местный житель, чей сын попал в больницу с острым отравлением наркотическими средствами. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел 12 сентября в Георгиевске. Мальчика госпитализировали после того, как он нашел и раскусил сверток с "солью". Некоторое время малыш провел в реанимации. Как заявила его мать, запрещенное вещество принадлежало отцу ребенка.
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего отца пострадавшего мальчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Мужчина задержанговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.
Также родителей ребенка намерены привлечь к ответственности за неисполнение своих обязанностей.