Задержан отец годовалого ребенка, отравившегося наркотиками на Ставрополье СК задержал отца годовалого ребенка, отравившегося наркотиками на Ставрополье

Москва25 сен Вести.Следственными органами Ставропольского края задержан 43-летний местный житель, чей сын попал в больницу с острым отравлением наркотическими средствами. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 12 сентября в Георгиевске. Мальчика госпитализировали после того, как он нашел и раскусил сверток с "солью". Некоторое время малыш провел в реанимации. Как заявила его мать, запрещенное вещество принадлежало отцу ребенка.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 43-летнего отца пострадавшего мальчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)… Мужчина задержан говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения.

Также родителей ребенка намерены привлечь к ответственности за неисполнение своих обязанностей.