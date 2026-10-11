Москва11 октВести.Мальчик, которого мать пыталась убить при помощи уксуса в Санкт-Петербурге, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Ребенок госпитализирован в детскую клиническую больницу имени Раухфуса. Сразу после случившегося его поместили в реанимацию.
Врачи на сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжестиприводит агентство слова своего собеседника
По его словам, у школьника ограниченные возможности здоровья. Он из полной многодетной семьи.
Преступление произошло 8 октября возле Дудергофского озера в Красносельском районе. По версии следствия, мать влила в рот 12-летнего сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда женщина арестована. Свою вину она признала частично.