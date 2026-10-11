В Петербурге переживший покушение мальчик находится в состоянии средней тяжести

Мальчик, которого мать пыталась убить в Петербурге, все еще в больнице В Петербурге переживший покушение мальчик находится в состоянии средней тяжести

Москва11 окт Вести.Мальчик, которого мать пыталась убить при помощи уксуса в Санкт-Петербурге, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Ребенок госпитализирован в детскую клиническую больницу имени Раухфуса. Сразу после случившегося его поместили в реанимацию.

Врачи на сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести приводит агентство слова своего собеседника

По его словам, у школьника ограниченные возможности здоровья. Он из полной многодетной семьи.

Преступление произошло 8 октября возле Дудергофского озера в Красносельском районе. По версии следствия, мать влила в рот 12-летнего сына 70-процентную уксусную кислоту, облила лицо и толкнула в воду. Мальчик смог выбраться на берег самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело. По решению суда женщина арестована. Свою вину она признала частично.