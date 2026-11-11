Москва11 нояВести.Ленинский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к 7 годам колонии женщину, признанную виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего малолетнего ребенка, повлекшем по неосторожности его смерть, сообщает региональная прокуратура в мессенджере MAX.
Как установил суд, в апреле женщина умышленно причиняла тяжкие телесные повреждения своему малолетнему сыну. От полученных травм ребенок скончался.
Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режимаговорится в публикации
Осужденная – 35-летняя жительница Нижнего Новгорода.