В Кировской области осуждена женщина, забившая насмерть своего 2-месячного сына Жительница Кировской области получила 15 лет за убийство 2-месячного сына

Москва23 окт Вести.В Кировской области суд вынес приговор в отношении 20-летней местной жительницы, забившей насмерть своего 2-месячного сына. Как сообщает СУ СКР по региону, женщину отправили в колонию на 15 лет.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)… Приговором суда девушке назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в ночь на 1 июня 2026 года в Котельниче. Согласно материалам уголовного дела, пьяная фигурантка несколько раз ударила младенца по голове, тот скончался на месте. После вместе с сожителем они вывезли тело мальчика в поселок Ленинская Искра и оставили в хозпостройке заброшенного дома.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.