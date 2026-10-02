В Москве мать получила 17 лет за то, что утопила пятилетнего сына в ванне В Москве женщину приговорили к 17 годам колонии за убийство пятилетнего сына

Москва2 окт Вести.В Москве вынесли приговор местной жительнице, убившей своего пятилетнего сына. Об этом сообщило ГСУ СК РФ по городу Москве на платформе MAX.

По данным следствия, 24 января 2026 года москвичка, находясь в квартире на Братеевской улице, решила убить сына - воспитывать и растить его она не хотела. Женщина поместила мальчика в ванну с водой и стала душить поясом от халата, полностью погрузив его в воду. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, она сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Следователи провели все необходимые действия, включая судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Выводы экспертов и другие доказательства полностью уличили женщину в преступлении, и она созналась в содеянном.

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ по ЮАО ГСУ СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) говорится в публикации

Суд назначил фигурантке 17 лет лишения свободы в колонии общего режима.