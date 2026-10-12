Женщина, угрожавшая задушить детей в Москве, приехала из Крыма Женщина из Крыма, душившая детей в Москве, оказалась в тяжелой ситуации

Москва12 окт Вести.Женщина, которая намеревалась задушить двух своих маленьких детей возле супермаркета в районе Чертаново на юге Москвы и была задержана сотрудниками Росгвардии, оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Об этом изданию "Подъем" рассказала очевидица происшествия.

Главное не то, как вела себя мама, а то, что могло привести ее к этому состоянию. С ее слов, муж ее оставил, она потеряла родителей, жить ей негде, приехала из Крыма. Два дня она ночевала то ли в магазине, то ли около него. Ходила в церковь, прося возможности переночевать, – ей отказали. Я пыталась дозвониться в кризисные центры, но ни в одном не взяли трубку сообщила собеседница издания

Она пояснила, что вмешалась из-за того, что дети плакали. По ее мнению, мать не понимала, что происходит, но ее состояние не было похоже на наркотическое опьянение.

Другая очевидица рассказала, что мать была в шоке, она говорила о детях, о Боге, читала молитвы. Она предположила, что мама малышей попала в тяжелое и даже отчаянное положение, и в результате психика не выдержала.

Росгвардейцы 11 октября задержали мать, которая намеревалась задушить двух своих маленьких детей возле супермаркета на Чертановской улице. Один ребенок, грудной, находился в коляске, второму на вид было около 2 лет.

Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание. Сотрудники Росгвардии незамедлительно вмешались, пресекли опасные действия матери и задержали ее сообщили в столичном управлении ведомства

Женщину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Дети находятся во временном приюте.