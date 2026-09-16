Москва16 сенВести.В Омской области задержана иностранная гражданка, которая пыталась вывезти в Казахстан детей, выдавая их за своих, передает ТАСС со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.
Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Исилькуль", куда прибыла для пересечения государственной границы иностранка с тремя детьми.
В ходе пограничного контроля установлено, что предъявленные документы не принадлежат несовершеннолетним, которых гражданка пыталась выдать за своих детейговорится в сообщении
Женщина объяснила, что действовала в интересах своего сожителя. По ее словам, она пыталась вывезти детей-россиян своего гражданского мужа из опасений, что их мать наложит запрет на выезд за границу.
Рассчитывая на отсутствие фотографий в свидетельствах о рождении, иностранка надеялась выдать детей сожителя за своих.