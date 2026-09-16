В Омской области задержана иностранка при попытке вывезти из РФ чужих детей

Иностранка пыталась вывезти из России троих чужих детей В Омской области задержана иностранка при попытке вывезти из РФ чужих детей

Москва16 сен Вести.В Омской области задержана иностранная гражданка, которая пыталась вывезти в Казахстан детей, выдавая их за своих, передает ТАСС со ссылкой на региональное погрануправление ФСБ.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Исилькуль", куда прибыла для пересечения государственной границы иностранка с тремя детьми.

В ходе пограничного контроля установлено, что предъявленные документы не принадлежат несовершеннолетним, которых гражданка пыталась выдать за своих детей говорится в сообщении

Женщина объяснила, что действовала в интересах своего сожителя. По ее словам, она пыталась вывезти детей-россиян своего гражданского мужа из опасений, что их мать наложит запрет на выезд за границу.

Рассчитывая на отсутствие фотографий в свидетельствах о рождении, иностранка надеялась выдать детей сожителя за своих.