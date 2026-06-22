Двое граждан Германии отправились в Россию из Польши по поддельным документам

Два немца выехали в Россию из Польши по поддельным документам Двое граждан Германии отправились в Россию из Польши по поддельным документам

Москва22 июн Вести.Двое граждан Германии попытались выехать из Польши в Россию с фальшивыми водительскими удостоверениями. Об этом сообщила пограничная стража Польши.

На автодорожных пунктах пропуска с Калининградской областью сотрудники Пограничной стражи выявили два случая использования поддельных водительских удостоверений гражданами Германии, путешествующими в Россию говорится в сообщении

В частности, на пограничном переходе Безледы была задержана 35-летняя гражданка Германии, которая предъявила подозрительное немецкое удостоверение. Проверка документа показала, что он оказался поддельным. Как оказалось, женщина купила его в сети за 1,5 тысячи евро.

Похожий случай произошел на переходе Гжехотки с 38-летним немцем, рожденным в России. Он показал итальянское водительское удостоверение, которое также оказалось фальшивым.

В обоих случаях нарушителям предъявили обвинения в подделке документов и выписали штраф в размере 8 тысяч злотых (свыше 150 тысяч рублей). После этого немцев пропустили через границу в Россию. "Они смогли продолжить путешествие в Россию, однако уже в качестве пассажиров", сказано в материале.

Ранее сообщалось, что на польско-украинской границе скопилась большая пробка из сотен машин.