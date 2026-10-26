За оскорбления в интернете житель Сахалина заплатит штраф 5 тысяч рублей

Житель Сахалина ответит перед законом за оскорбления в интернете За оскорбления в интернете житель Сахалина заплатит штраф 5 тысяч рублей

Москва26 окт Вести.Житель Южно-Сахалинска привлечен к административной ответственности за оскорбление в интернете, он заплатит штраф, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы о защите чести и достоинства. Установлено, что житель Южно-Сахалинска направил голосовое сообщение в общедоступный чат в мессенджере, в котором высказывался в неприличной и оскорбительной форме о заявительнице.

По данному факту возбуждено административное дело о публичном оскорблении в интернете. Виновному назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей говорится в сообщении

Решение суда вступило в законную силу.