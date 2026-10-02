Жителя Корсакова оштрафуют за прогулку по городу в форме инспектора ДПС

Сахалинец может быть оштрафован за прогулку по городу в полицейской форме Жителя Корсакова оштрафуют за прогулку по городу в форме инспектора ДПС

Москва2 окт Вести.Житель Корсакова 27 лет привлечен к административной ответственности за прогулку по улицам города в форме полицейского, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Факт правонарушения полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Внимание стражей правопорядка привлекла видеозапись, на которой мужчина в экипировке автоинспектора прогуливался по улицам Корсакова: гражданин заходил в торговые центры и вел себя вызывающе, из-за чего очевидцы начали снимать его на мобильные телефоны и публиковать кадры в сети Интернет написали в пресс-службе

После задержания горожанин пояснил, что купил форму пару лет назад в одном из магазинов Южно-Сахалинска. Переодевался и гулял по улицам он ради развлечения.

Задержанный полностью признал вину и принес извинения жителям региона. Спецодежда изъята в качестве вещественного доказательства отметили в ведомстве

В отношении молодого человека составили административный протокол, который рассмотрит мировой суд.