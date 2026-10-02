Москва2 октВести.Житель Корсакова 27 лет привлечен к административной ответственности за прогулку по улицам города в форме полицейского, сообщила пресс-служба УМВД России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Факт правонарушения полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Внимание стражей правопорядка привлекла видеозапись, на которой мужчина в экипировке автоинспектора прогуливался по улицам Корсакова: гражданин заходил в торговые центры и вел себя вызывающе, из-за чего очевидцы начали снимать его на мобильные телефоны и публиковать кадры в сети Интернетнаписали в пресс-службе
После задержания горожанин пояснил, что купил форму пару лет назад в одном из магазинов Южно-Сахалинска. Переодевался и гулял по улицам он ради развлечения.
Задержанный полностью признал вину и принес извинения жителям региона. Спецодежда изъята в качестве вещественного доказательстваотметили в ведомстве
В отношении молодого человека составили административный протокол, который рассмотрит мировой суд.