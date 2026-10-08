Жительница Саратова пойдет под суд за оскорбление депутата облдумы в соцсетях

Жительница Саратова пойдет под суд за оскорбление депутата облдумы в соцсетях Жительница Саратова пойдет под суд за оскорбление депутата облдумы в соцсетях

Москва8 окт Вести.Жительница Саратова предстанет перед судом за оскорбление депутата областной думы в социальных сетях. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В августе 2025 года обвиняемая разместила в одной из соцсетей голосовое сообщение с неприличными высказываниями, порочащими честь и достоинство, а также затрагивающие личностные и служебные качества одного из депутатов Саратовской областной думы.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы областного центра. Она обвиняется … [по] ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Собрана достаточная доказательственная база — уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.