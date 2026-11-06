Амурчанка пойдет под суд за распространение сведений о частной жизни Жительница Приамурья будет осуждена за распространение фотографий соперницы

Москва6 ноя Вести.Жительница Белогорского района Амурской области 27 лет предстанет перед судом за незаконное распространение сведений о частной жизни, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

В июле 2026 года обвиняемая, испытывая ревность к бывшему сожителю, сфотографировала его вместе с женщиной, с которой он находился. Снимки запечатлели женщину обнаженной. Обвиняемая разместила фотографии в группе одного из мессенджеров, намереваясь опорочить потерпевшую и причинить ей нравственные страдания написали в ведомстве

Позже обвиняемая опубликовала в группе в мессенджере фотографии жилища потерпевшей, чем также попыталась унизить ее честь и достоинство и причинить ей нравственные страдания. Снимки она также распространила без согласия потерпевшей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.