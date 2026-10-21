Москва21 окт Вести.В Благовещенске перед судом предстанет 21-летний студент вуза, он обвиняется в использовании компьютерных программ для несанкционированного копирования информации и нарушении тайны переписки, сообщается в MAX-канале Следственном комитете Амурской области.

В июле 2025 года обвиняемый обнаружил в мессенджере объявление о продаже удаленного доступа к мобильным устройствам, зараженным вредоносной компьютерной программой. Мужчина купил возможность пользоваться таким доступом в течение 12 часов. С помощью своего ноутбука и программы он без ведома и согласия владелицы одного из зараженных телефонов скопировал хранившиеся на нем СМС, нарушив ее конституционное право на тайну сообщений.

Уголовное дело направлено в суд говорится в сообщении

Обвиняемый признал вину и помогал расследованию преступления.