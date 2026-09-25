Жителя Амурской области осудят за участие в экстремистской организации

В Амурской области мужчину осудят за участие в экстремистской организации Жителя Амурской области осудят за участие в экстремистской организации

Москва25 сен Вести.В Амурской области в суд направлено уголовное дело по факту участия в деятельности организации, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистской. Обвинительное заключение утверждено в отношении жителя Благовещенска, сообщает прокуратура региона в MAX.

По материалам следствия, обвиняемый активно поддерживал деятельность экстремистской организации, представляющей реальную угрозу основам конституционного строя страны. Лидеры и члены объединения призывали к отказу от гражданства России, насильственной смене конституционного строя в стране.

Активный участник объединения,… несмотря на официальное предостережение заместителя прокурора г. Благовещенска, продолжил свое участие в деятельности экстремистской организации говорится в сообщении

От имени запрещенной организации он подготовил и передал главному редактору ООО "ИД "Амурская правда" документы, оспаривавшие выводы суда об экстремистском характере деятельности объединения и потребовал их опубликовать.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит от двух до шести лет лишения свободы.