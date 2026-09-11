Осужденный вновь пойдет под суд в Красноярске за вербовку в запрещенное движение Осужденному прибавят срок в Красноярске за агитацию в экстремистскую организацию

Москва11 сен Вести.Ранее осужденный мужчина вновь предстанет перед судом за вербовку сокамерников в движение АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России), сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в мессенджере МАХ.

Летом прошлого года мужчина был переведен из тюрьмы в лечебное исправительное учреждение города Красноярска, где начал беседовать с другими заключенными.

В разговорах он рассказывал о международном движении АУЕ, которое в России запрещено, относил себя к его участникам и демонстрировал знание "устоев" и "понятий". Собеседников он побуждал интересоваться этой идеологией и вникать в ее правила. Более того, он устанавливал в палате собственные порядки, распределял людей по "кастам" и даже выгнал одного из осужденных, объявив ему, что тот не имеет права находиться рядом написали в пресс-службе

Уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.