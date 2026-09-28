Красноярец обвиняется в избиении незнакомца, который говорил у него под окном

Житель Красноярска предстанет перед судом за избиение незнакомца Красноярец обвиняется в избиении незнакомца, который говорил у него под окном

Москва28 сен Вести.Житель Красноярска 34 лет пойдет под суд за причинение тяжкого вреда здоровью незнакомцу с использованием предмета, используемого в качестве оружия, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Обвиняемому, проживающему на первом этаже дома на улице А. Тимошенкова, не понравился ночной разговор под окнами: 26-летний молодой человек, пришедший в гости к знакомым, громко разговаривал.

Мужчина сделал замечание, взял в прихожей металлическую трубу, вышел во двор и подбежал к парню. Ударил его трубой в левую височную область, отчего тот упал без сознания. Потерпевший очнулся на асфальте, не понимая, где находится... Он добрался до автобусной остановки и сел на скамейку. Прохожие вызвали скорую и полицию. Медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломом костей черепа и ушибом головного мозга. Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью написали в пресс-службе

Мужчина рассказал правоохранителям, что молодой человек высказывал русофобские лозунги и угрозу расправиться с ним, поэтому он вышел защищаться. Однако показания многочисленных свидетелей опровергли эту версию.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Красноярска. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мужчина содержится под стражей.