Судебный процесс над участниками ОПГ "Центр-Камаз" начался в Ульяновске В Ульяновске судят занимавшихся вымогательством членов ОПГ "Центр-Камаз"

Москва18 авг Вести.В Ульяновске стартовал судебный процесс над участниками ОПГ "Центр-Камаз". По версии следствия, приверженцы движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) занимались вымогательствами и мошенничеством, передает ИС "Вести".

На первом заседании обвиняемые много улыбались и шутили, а некоторые даже отказались от адвокатов, заявив, что будут защищать себя сами.

Уголовное дело предполагаемого лидера банды Эмиля Басырова будет рассматриваться отдельно с участием присяжных.