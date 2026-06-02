В Ульяновске задержан криминальный авторитет за посредничество во взяточничестве

Москва2 июн Вести.Полиция Ульяновска произвела задержание 59-летнего подозреваемого в коррупционном преступлении. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Задержание произошло в доме основателя и лидера одной из организованной групп антиобщественной направленности, следует из опубликованного министерством видео.

Криминальный авторитет предложил находящемуся под следствием знакомому избежать уголовной ответственности. За это он попросил 1,1 млн рублей. Часть суммы была переведена ему на банковскую карту, часть – передана лично в руки.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 291.1 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.