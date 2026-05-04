Четверых жителей Тулы задержали по делу о вымогательстве 8 млн руб. у бизнесмена

В Туле задержали четверых мужчин, вымогавших деньги у бизнесмена Четверых жителей Тулы задержали по делу о вымогательстве 8 млн руб. у бизнесмена

Москва4 мая Вести.В Тульской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, требовавшей крупную сумму у местного предпринимателя. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Силовикам стало известно, что четверо мужчин требуют от местного предпринимателя более 8 миллионов рублей, угрожая ему расправой в случае отказа.

Сыщики установили личности вымогателей и во взаимодействии с бойцами Росгвардии задержали их. Ими оказались местные жители в возрасте от 41 до 54 лет, двое из которых являются руководителями коммерческих структур сказано в сообщении

Также выяснилось, что двое злоумышленников ранее уже были судимы за тяжкие преступления, включая разбой и грабеж.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения.