Москва4 маяВести.В Тульской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, требовавшей крупную сумму у местного предпринимателя. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Силовикам стало известно, что четверо мужчин требуют от местного предпринимателя более 8 миллионов рублей, угрожая ему расправой в случае отказа.
Сыщики установили личности вымогателей и во взаимодействии с бойцами Росгвардии задержали их. Ими оказались местные жители в возрасте от 41 до 54 лет, двое из которых являются руководителями коммерческих структурсказано в сообщении
Также выяснилось, что двое злоумышленников ранее уже были судимы за тяжкие преступления, включая разбой и грабеж.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
В ближайшее время суд изберет фигурантам меру пресечения.