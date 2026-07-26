Таксисты предстали перед судом за мошенничество с участниками СВО в Шереметьево В Химках судят таксистов, обманывавших участников СВО в аэропорту Шереметьево

Москва26 июл Вести.В Химках начался новый судебный процесс по делу организованной группы, которая на протяжении нескольких лет работала в аэропорту Шереметьево и обманывала пассажиров, в том числе военнослужащих, участвовавших в СВО. Об этом сообщило издание "Коммерсант".

На этот раз на скамье подсудимых - пятеро таксистов: Анварджон Маллаев, Огсен Манукян, Юсуф Тамалов, Денис Терехов и Артур Юсупов. Им инкриминируют участие в ОПС, мошенничество в особо крупных размерах, вымогательство и грабеж. По данным следствия, они брали с клиентов завышенную плату – так, одному из пассажиров поездка из аэропорта до Павелецкого вокзала обошлась более чем в 60 тысяч рублей.

Обвиняемым вменяют от одного до 11 эпизодов преступлений.

Химкинский горсуд Московской области 23 июля приступил к рассмотрению дела Анварджона Маллаева, Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Дениса Терехова и Артура Юсупова. В зависимости от роли каждого им вменяется в вину участие в ОПС, от 1 до 11 эпизодов особо крупного мошенничества, а также грабеж, разбой и вымогательство говорится в публикации

Сообщество действовало в аэропорту с 2018 года, для маскировки использовалась компания "Вега". Организаторами ОПС считаются лидеры лобненской группировки Игор Бардин и Алексей Кабочкин.

Химкинский городской суд приступил к рассмотрению дела 23 июля.