Девушку из поселка в Амурской области оштрафовали за фейковое фото медведя Суд оштрафовал жительницу Амурской области за ИИ-фото медведя в поселке

Москва13 окт Вести.Жительница поселка Магдагачи оштрафована за сгенерированное с помощью искусственного интеллекта фото медведя на улице населенного пункта, сообщили в пресс-службе судов Амурской области.

Девушка по фамилии Костылева проходила по делу об административном правонарушении о распространении в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В сентябре 2026 года Костылева в своем доме в Магдагачи решила разыграть подругу. Через браузер она обратилась к ChatGPT с просьбой добавить медведя на фотографию улицы Красноармейской, сделанную ею самой говорится в публикации судебной пресс-службы в MAX

Девушка отправила фото подруге через мессенджер, но ситуация с шуткой вышла из-под контроля – местные жители стали пересылать друг другу кадр с хищником, в полицию начали поступать сообщения о хищнике.

Сначала обратилась диспетчер ЕДДС, затем двое местных жителей. Они сообщили, что в районе улицы Лазо и переулка Деповского замечен медведь отмечается в заявлении

В итоге в ситуацию вмешался глава округа, из Зеи прибыли охотоведы. Поняв, что шутка зашла слишком далеко, Костылева позвонила в правоохранительные органы и рассказал о происхождении фотографии.

В суде девушка признала вину и раскаялась. Также она просила вернуть ей изъятый смартфон iPhone 15, так как с его помощью она работает.

Несмотря на том, что минимальный штраф за такое правонарушение составляет 30 тысяч рублей, мировой судья оштрафовал девушку на 15 тысяч рублей. Во внимание было принято имущественное положение фигурантки, ее личность и наличие смягчающих обстоятельств. Кроме того, у девушки не стали изымать смартфон.