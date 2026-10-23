В Саранске оштрафовали двух участниц опасного перфоманса на дороге Две жительницы Саранска эпатировали автомобилистов ради просмотров в соцсетях

Москва23 окт Вести.Полицейские задержали двух жительниц Саранска, которые устраивали провокационные перформансы на проезжей части ради увеличения просмотров в соцсетях, их оштрафовали. Об этом сообщили в МВД Мордовии.

Правоохранители в ходе мониторинга нашли в интернете видеоролики, на которых девушка разгуливала по проезжей части в полуобнаженном виде.

Госавтоинспекцией было установлено, что нарушительница, безработная 23-летняя местная жительница, позиционирующая себя в качестве успешного блогера, умышленно устраивала провокационные акции в центре Саранска. В погоне за просмотрами она выходила на дорогу в эпатажном виде с плакатами в руках, привлекая внимание автомобилистов, после чего публиковала видео в социальных сетях сказано в сообщении

Также выяснилось, что во время съемки одного из видеороликов на проезжей части вместе с ней танцевала ее подруга 2003 года рождения.

На обеих составили административные протоколы о нарушении правил дорожного движения.